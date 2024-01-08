Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.628,73 %1,07
        DOLAR 29,7961 %0,14
        EURO 32,6654 %0,15
        ALTIN 1.955,52 %-0,28
        FAİZ 41,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,14 %-0,48
        BITCOIN 43.627,00 %-1,43
        GBP/TRY 37,9461 %0,14
        EUR/USD 1,0936 %-0,03
        BRENT 77,84 %-1,17
        ÇEYREK ALTIN 3.197,14 %-0,28
        Haberler Ekonomi Otomobil Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato'dan Türkiye mesajı - Otomobil Haberleri

        'Hafif ticari araçta Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'

        Yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini son 2 yıldır Türkiye'ye gerçekleştiren Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato, dikkat çeken mesajlar verdi. Önceki günlerde bir araya geldiğimiz tecrübeli CEO, 2023'ün için koydukları satış hedefini aştıklarını bildirerek, Türkiye'de 2.5 kat büyüdüklerini açıkladı. Aynı zamanda Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Başkanı görevini de yürüten Imparato, Tofaş fabrikasında üretilmesi konusunda anlaşmaya varılan yeni ticari modeller hakkında da konuştu. Imparato, "Segment ne olursa olsun, hafif ticari araçlarda iş yapmak için Türkiye'nin rekabet gücüne çok güveniyorum. Hafif ticari araçlarda Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var" dedi. Fransız CEO, önümüzdeki yıl da ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmak istediğini belirtti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 08.01.2024 - 07:07 Güncelleme: 08.01.2024 - 07:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato, üst üste ikinci yıl ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

        İtalyan otomobil üreticisinin CEO'su, geçen yılki İstanbul ziyaretinde Türkiye'ye yönelik iddialı hedefler açıklamıştı. Ayrıca, markanın geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurduğu Milano isimli b-segment SUV model üzerinde yapılan çalışmaları da yine Imparato'nun geçen yılki ziyaretinde öğrenmiştik.

        'Alfa'dan Türkiye için ilk üç hedefi
        'Alfa'dan Türkiye için ilk üç hedefi Haberi Görüntüle

        Bundan tam bir yıl önce bir araya geldiğimiz Imparato, "2023'te Türkiye'de satışları ikiye katlamayı hedefliyoruz" demişti.

        Söz konusu açıklamaların üzerinden geçen 1 yılın ardından, Imparato ile önceki günlerde yaptığımız görüşmede, bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorduk.

        REKLAM

        Fransız CEO, "Bu sabah Aralık ayının kapanışından sonraki bütçe değerlendirmesinde bunu gözden geçirdik. Satışlar açısından geçen yılın 2.5 katı gibi bir rakam söz konusu. Yılın ilk yarısı ikinci yarısından daha iyi geçti. Sonuç olarak, verdiğimiz taahhütler doğrultusunda ilerliyoruz. Geçen yıl, hatırlarsanız, her yıl yaklaşık bir otomobil lanse edeceğimizi söylemiştik. Bu yıl Tonale oldu. Ardından 2024'te Milano'nun Türkiye pazarına gelişini göreceksiniz. Bu da 3 yıldan kısa bir süre içinde Stelvio ve Giulia’nın jenerasyonlarını C-SUV ve B-SUV segmentiyle tamamlayacağımız anlamına geliyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde Alfa Romeo’nun içinde yer aldığı pazar kapsamının yüzde 50'sinin üzerinde olacağız" dedi.

        Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato sorularımızı yanıtladı.
        Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato sorularımızı yanıtladı.

        2024 hedeflerinden de bahseden Jean-Philipe Imparato, "Alfa Romeo'da biz satış hedefini önceliklendirmeyiz. Biz iddialı iş planı olarak adlandırdığımız şeyi hayata geçiriyoruz. Bu iddialı iş planı aslında çok basit; Carlos Tavares (Stellantis CEO'su) ile 10 yıldır çalışıyorum. Satışları her yıl bir önceki yılın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Piyasa şartları ne olursa olsun, geçen yılın üzerinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        İtalyan markanın hali hazırda 80 ülkede varlık gösterdiğini kaydeden Imparato, bu sayıyı artırabileceklerini bildirdi.

        Imparato, "Güney Amerika'ya geri dönmeyi çok isterim. Örneğin B-SUV modelinin Meksika, Şili ve bunlar gibi bazı yerler açısında çok ilginç olabileceğini düşünüyorum. Orta Doğu / Afrika bölgesinde örneğin Türkiye bir numara, Fas, Mısır... Bir parmağımı Güney Amerika'ya koymak, elbette Kuzey Amerika'da kalmak, korumak ve büyütmek istiyorum. Tabii bir de Türkiye var. Burada zaten büyük bir potansiyele sahibiz" dedi.

        REKLAM

        'TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜNE GÜVENİYORUM'

        Jean-Philipe Imparato'nun Alfa Romeo CEO'luğu haricinde, Stellantis Grubu'nda Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka görevi daha bulunuyor. Tecrübeli isim, 2023 başından bu yana Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Başkanı koltuğunda da oturuyor.

        Hatırlanacak olursa, Tofaş ve Stellantis Mart 2023'te 400 milyon euroluk bir anlaşma kapsamında, Stellantis'in yeni nesil ticari araç ailesinin Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

        Stellantis'ten Tofaş'a kritik görev!
        Stellantis'ten Tofaş'a kritik görev! Haberi Görüntüle

        'K0' adı verilen proje kapsamında Stellantis'in 5 markası için içten yanmalı motora sahip ticari modeller üretecek Tofaş'ın, bu sayede üretimi İspanya'ya kayan Fiat Doblo'dan doğan boşluğu doldurması bekleniyor.

        O dönem yapılan açıklamada, "2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına karar verildi" denilmişti.

        İşte, otomotiv sektörünün merakla beklediği bu proje hakkında da değerlendirmelerde bulunan Imparato, "Araçları biliyorsunuz, sektörü tanıyorsunuz, rekabetçisiniz, ki bu da tüm gereken şartları karşıladığınız anlamına gelir. Segment ne olursa olsun, başta kamyonetler olmak üzere, hafif ticari araçlarda iş yapmak için Türkiye'nin rekabet gücüne çok güveniyorum. Hafif ticari araç konusunda Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var" dedi.

        REKLAM

        2 YENİ SEDAN MODEL YOLDA

        Dünyada ve Türkiye'de sedan otomobillerin payı gerilerken, SUV modellerin ise pazar payı artıyor. Bu durum, bazı markaların artık sedan otomobil üretimini sonlandırmasına yol açarken, bazı markalar ise müşterilerine farklı segmentlerde sedan modelleri sunmaya devam ediyor.

        Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato, önümüzdeki yıllarda sedan model üretmeyi sürdüreceklerini açıklayarak, 2000'li yıllarında başında 166 modeli ile İtalyan markanın var olduğu E-segment sedan pazarına geri döneceklerini açıklandı.

        Imparato, "Önümüzdeki dönemde yeni bir Giulia (markanın D-segment sedan otomobili) göreceksiniz. Buna hiç şüphe yok. Elektrifikasyondan bahsettiğinizde aslında menzilden ve aerodinamizmden bahsediliyor, aerodinamizmden bahsettiğinizde de aslında sedanlar öne çıkıyor. Bana göre sedan geri döndü! Bu da Alfa Romeo için iyi bir haber. Muhtemelen sportif bir tane de E segment modelimiz olacak" cümleleri ile markanın yeni sedan modellerinin elektrikli olabileceğinin de sinyalini verdi.

        2025'ten itibaren her yeni modelin bir de yüksek performanslı 'Quadrifoglio' versiyonunun da satışa sunulacağını aktaran Imparato, "1970'lerde Alfa Romeo herkes için güzeldi. O dönemlerde, Porsche ya da Ferrari alacak paranız olmadığında ve BMW almak istemediğinizde Alfa Romeo satın alıyordunuz. Alfa Romeo'nun konumu buydu. Bu yüzden, herkes tarafından erişilebilir olmalıyız" dedi.

        Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato, önümüzdeki sene de ilk ziyaretini yine Türkiye'ye yapacağını bildirerek, "Türkiye'de Avrupa dışındaki kapasitemizi test edebiliyoruz. Ülkeniz otomobilleri seviyor ve biz bu pazar önem veriyoruz. O yüzden her yıl ilk ziyaretimi Türkiye'ye yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        Habertürk Anasayfa