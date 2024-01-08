Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato, üst üste ikinci yıl ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

İtalyan otomobil üreticisinin CEO'su, geçen yılki İstanbul ziyaretinde Türkiye'ye yönelik iddialı hedefler açıklamıştı. Ayrıca, markanın geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurduğu Milano isimli b-segment SUV model üzerinde yapılan çalışmaları da yine Imparato'nun geçen yılki ziyaretinde öğrenmiştik.

Bundan tam bir yıl önce bir araya geldiğimiz Imparato, "2023'te Türkiye'de satışları ikiye katlamayı hedefliyoruz" demişti.

Söz konusu açıklamaların üzerinden geçen 1 yılın ardından, Imparato ile önceki günlerde yaptığımız görüşmede, bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorduk.

Fransız CEO, "Bu sabah Aralık ayının kapanışından sonraki bütçe değerlendirmesinde bunu gözden geçirdik. Satışlar açısından geçen yılın 2.5 katı gibi bir rakam söz konusu. Yılın ilk yarısı ikinci yarısından daha iyi geçti. Sonuç olarak, verdiğimiz taahhütler doğrultusunda ilerliyoruz. Geçen yıl, hatırlarsanız, her yıl yaklaşık bir otomobil lanse edeceğimizi söylemiştik. Bu yıl Tonale oldu. Ardından 2024'te Milano'nun Türkiye pazarına gelişini göreceksiniz. Bu da 3 yıldan kısa bir süre içinde Stelvio ve Giulia’nın jenerasyonlarını C-SUV ve B-SUV segmentiyle tamamlayacağımız anlamına geliyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde Alfa Romeo’nun içinde yer aldığı pazar kapsamının yüzde 50'sinin üzerinde olacağız" dedi.

Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato sorularımızı yanıtladı.

2024 hedeflerinden de bahseden Jean-Philipe Imparato, "Alfa Romeo'da biz satış hedefini önceliklendirmeyiz. Biz iddialı iş planı olarak adlandırdığımız şeyi hayata geçiriyoruz. Bu iddialı iş planı aslında çok basit; Carlos Tavares (Stellantis CEO'su) ile 10 yıldır çalışıyorum. Satışları her yıl bir önceki yılın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Piyasa şartları ne olursa olsun, geçen yılın üzerinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan markanın hali hazırda 80 ülkede varlık gösterdiğini kaydeden Imparato, bu sayıyı artırabileceklerini bildirdi.

Imparato, "Güney Amerika'ya geri dönmeyi çok isterim. Örneğin B-SUV modelinin Meksika, Şili ve bunlar gibi bazı yerler açısında çok ilginç olabileceğini düşünüyorum. Orta Doğu / Afrika bölgesinde örneğin Türkiye bir numara, Fas, Mısır... Bir parmağımı Güney Amerika'ya koymak, elbette Kuzey Amerika'da kalmak, korumak ve büyütmek istiyorum. Tabii bir de Türkiye var. Burada zaten büyük bir potansiyele sahibiz" dedi.

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'TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜNE GÜVENİYORUM'

Jean-Philipe Imparato'nun Alfa Romeo CEO'luğu haricinde, Stellantis Grubu'nda Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka görevi daha bulunuyor. Tecrübeli isim, 2023 başından bu yana Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Başkanı koltuğunda da oturuyor.

Hatırlanacak olursa, Tofaş ve Stellantis Mart 2023'te 400 milyon euroluk bir anlaşma kapsamında, Stellantis'in yeni nesil ticari araç ailesinin Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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'K0' adı verilen proje kapsamında Stellantis'in 5 markası için içten yanmalı motora sahip ticari modeller üretecek Tofaş'ın, bu sayede üretimi İspanya'ya kayan Fiat Doblo'dan doğan boşluğu doldurması bekleniyor.

O dönem yapılan açıklamada, "2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına karar verildi" denilmişti.

İşte, otomotiv sektörünün merakla beklediği bu proje hakkında da değerlendirmelerde bulunan Imparato, "Araçları biliyorsunuz, sektörü tanıyorsunuz, rekabetçisiniz, ki bu da tüm gereken şartları karşıladığınız anlamına gelir. Segment ne olursa olsun, başta kamyonetler olmak üzere, hafif ticari araçlarda iş yapmak için Türkiye'nin rekabet gücüne çok güveniyorum. Hafif ticari araç konusunda Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var" dedi.

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2 YENİ SEDAN MODEL YOLDA

Dünyada ve Türkiye'de sedan otomobillerin payı gerilerken, SUV modellerin ise pazar payı artıyor. Bu durum, bazı markaların artık sedan otomobil üretimini sonlandırmasına yol açarken, bazı markalar ise müşterilerine farklı segmentlerde sedan modelleri sunmaya devam ediyor.

Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato, önümüzdeki yıllarda sedan model üretmeyi sürdüreceklerini açıklayarak, 2000'li yıllarında başında 166 modeli ile İtalyan markanın var olduğu E-segment sedan pazarına geri döneceklerini açıklandı.

Imparato, "Önümüzdeki dönemde yeni bir Giulia (markanın D-segment sedan otomobili) göreceksiniz. Buna hiç şüphe yok. Elektrifikasyondan bahsettiğinizde aslında menzilden ve aerodinamizmden bahsediliyor, aerodinamizmden bahsettiğinizde de aslında sedanlar öne çıkıyor. Bana göre sedan geri döndü! Bu da Alfa Romeo için iyi bir haber. Muhtemelen sportif bir tane de E segment modelimiz olacak" cümleleri ile markanın yeni sedan modellerinin elektrikli olabileceğinin de sinyalini verdi.