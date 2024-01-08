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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de feci kaza! Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!

        Freni boşalan kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!

        İzmir Buca'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir kamyonet yayalara çarptıktan sonra bir iş yerine daldı. Kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:07
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        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
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        İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı 5 kişi hafif şekilde yaralandı, bir iş yerinde hasar oluştu.

        AA'da yer alan habere göre S.A'nın (28) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen nakliye kamyoneti kontrolden çıkarak bir telekomünikasyon mağazası önünde bekleyen 4 kişiye çarptı, ardından iş yerine girdi.

        Kamyonet bu sırada mağazada bulunan bir kişiye daha çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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        Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, iş yerinin önünde bekleyen 4 kişiye kamyonetin çarptığı, ardından iş yerine girdiği görülüyor. Görüntüde sürücünün aracı geri alması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

        Fotoğraflar: İHA

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