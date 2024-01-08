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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık

        Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, stoperde Bonucci bombasını patlatmaya hazırlanırken, Bosna Hersekli orta saha Krunic'i de bitirmek üzere. Fenerbahçe'de ayrıca 2 isimle de yollar ayrılıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler...

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 08.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:56
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        • 1

          Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı.

        • 2

          Eksik bölgelere yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, önceliğini stoper ve orta saha transferlerine verdi.

        • 3

          STOPERE BONUCCI

          Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, stoper hattı için sürpriz bir hamle yaparak Leonardo Bonucci'yi gündemine aldı.

        • 4

          36 yaşındaki İtalyan yıldız için görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, uygun şartlar oluşması halinde Bonucci'yi renklerine bağlayacak.

        • 5

          Sezon başında Juventus'tan Alman ekibi Union Berlin'e transfer olan tecrübeli futbolcunun, kulübüyle 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 6

          KRUNIC'TE İŞLEM TAMAM!

          Fenerbahçe yönetimi, orta saha transferi için ise yaz döneminde de gündemine gelen Rade Krunic'le anlaşmaya yakın...

        • 7

          Bosna Hersekli futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübü Milan'la aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesi halinde transferi resmen açıklayacak.

        • 8

          Öte yandan Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, geçtiğimiz günlerde Bosnalı oyuncunun geleceği hakkında konuşmuştu.

        • 9

          Stefano Pioli, Krunic'in kendisine yeni takım aramasının daha iyi olacağını belirterek, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi. Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil." ifadesini kullanmıştı.

        • 10

          Bu sezon Milan'da 14 maçta süre bulan 30 yaşındaki orta sahanın İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

        • 11

          SAMET GENK'E, UMUT KONYASPOR'A

          Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

        • 12

          Fenerbahçe yönetimi, bu sezon forma giydiği maçlarda yaptığı hatalarla tepki çeken Samet Akaydin ile yollarını ayırıyor.

        • 13

          Samet de EURO 2024'e hazır gitmek için daha fazla süre bulacağı bir takıma transfer olmak isterken, milli stoperin yeni durağının Genk olacağı öğrenildi.

        • 14

          Sarı-lacivertlilerin Belçika kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

        • 15

          Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklediği süreleri alamayan Umut Nayir de ara transferde sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

        • 16

          Fenerbahçe yönetiminin, Süper Lig'den birçok talibi olan 30 yaşındaki forvet için Konyaspor ile anlaşma sağlamak üzere olduğu bildirildi.

        • 17

          Umut Nayir bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta gol atma başarısı gösteremedi.

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