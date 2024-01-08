Jodie Foster: Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor

"BÜYÜMEK BENİM İÇİN ZOR OLDU"



Kariyerine çocukken başlayan Jodie Foster, genç aktörlere yardım etme yükümlülüğünü hissettiğini çünkü büyümenin kendisi için de zor olduğunu ifade etti.



Oyunculuk sektöründeki gençlere ne tavsiye vereceği sorusu yöneltilen Foster, "Ortaya kendilerine ait olan bir şeyi koymayı öğrenmeliler" dedi.