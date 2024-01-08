Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk: Ay'a geri dönüyorlar

        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk: Ay'a geri dönüyorlar

        NASA'nın Ay misyonu kapsamında Boeing ve Lockheed Martin tarafından kurulan United Launch Alliance (ULA) şirketinin yeni roketi Vulcan Florida'dan fırlatıldı. Vulcan roketi ilk uçuşunda Astrobotic şirketi tarafından üretilen Peregrine Ay iniş aracını fırlattı. Şirket, seyahatin başarılı olması durumunda pek çok ilklere imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        ABONE OL
        ABONE OL

        NASA'nın Ay misyonu kapsamında, United Launch Alliance (ULA) şirketinin NASA'nın Ay'a iniş aracını içeren Vulcan Centaur roketinin fırlatması Florida'da gerçekleşti.

        Robotik iniş aracı, 50 yıl sonra ABD'nin Ay'a yumuşak inişini gerçekleştirmek amacıyla Pazartesi günü Ay'a doğru yola çıktı.

        "HER ŞEY MÜKEMMEL"

        United Launch Alliance (ULA) misyon yetkilisi Eric Monda, Vulcan ilk kez havalandıktan sonra şirketin fırlatma kontrol odasından "Her şey yolunda, mükemmel görünüyor" dedi.

        REKLAM

        Her şey yolunda giderse Peregrine, 1972'deki son Apollo inişinden bu yana Ay'a inen ilk ticari girişim ve ABD'nin 50 yıl sonra Ay'a ilk inişi olacak. Başarılı olması durumunda Şubat ayının sonunda aracın Ay'a ulaşması bekleniyor.

        UZAY YARIŞI YENİDEN CANLANDI

        Yeniden başlayan "Ay’a Yolculuk" yarışında, Artemis Projesi kapsamında NASA, 2024'te 3 ABD’li ve 1 Kanadalı astronotu Ay’ın yörüngesine gönderecek. Bu görev başarılı olursa 2025 yılında 53 yıllık bir aranın ardından ABD, Ay yüzeyine yeniden astronot indirecek hamleyi yapacak. Artemis Projesi’nin en önemli hedeflerden biri ABD’nin Ay’da üs kurarak uzayın derinliklerine yapılacak uçuşları daha düşük maliyetli bir hale getirmek istemesi. Ayrıca Washington yönetimi, yeryüzündeki rakiplerini gözlemek ve gerekirse onları vurmak için de Ay’dan bir silah platformu olarak yararlanmak istiyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nasa
        #ay
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Habertürk Anasayfa