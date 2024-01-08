NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk: Ay'a geri dönüyorlar

NASA'nın Ay misyonu kapsamında, United Launch Alliance (ULA) şirketinin NASA'nın Ay'a iniş aracını içeren Vulcan Centaur roketinin fırlatması Florida'da gerçekleşti.

Robotik iniş aracı, 50 yıl sonra ABD'nin Ay'a yumuşak inişini gerçekleştirmek amacıyla Pazartesi günü Ay'a doğru yola çıktı.

Her şey yolunda giderse Peregrine, 1972'deki son Apollo inişinden bu yana Ay'a inen ilk ticari girişim ve ABD'nin 50 yıl sonra Ay'a ilk inişi olacak. Başarılı olması durumunda Şubat ayının sonunda aracın Ay'a ulaşması bekleniyor.

UZAY YARIŞI YENİDEN CANLANDI

Yeniden başlayan "Ay’a Yolculuk" yarışında, Artemis Projesi kapsamında NASA, 2024'te 3 ABD’li ve 1 Kanadalı astronotu Ay’ın yörüngesine gönderecek. Bu görev başarılı olursa 2025 yılında 53 yıllık bir aranın ardından ABD, Ay yüzeyine yeniden astronot indirecek hamleyi yapacak. Artemis Projesi’nin en önemli hedeflerden biri ABD’nin Ay’da üs kurarak uzayın derinliklerine yapılacak uçuşları daha düşük maliyetli bir hale getirmek istemesi. Ayrıca Washington yönetimi, yeryüzündeki rakiplerini gözlemek ve gerekirse onları vurmak için de Ay’dan bir silah platformu olarak yararlanmak istiyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.