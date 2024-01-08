SON DAKİKA HABERİ: Manisa'da yaşlı kadını darp edip boğazını kesen komşular cinayeti itiraf etti! Her şey para içinmiş!

SON DAKİKA HABERİ: Manisa'da yaşlı kadını darp edip boğazını kesen komşular cinayeti itiraf etti! Her şey para içinmiş!

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kan donduran olay, dün Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi.

YAKINLARI KANLAR İÇİNDE BULDU DHA'da yer alan habere göre bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici´den (85) haber alamayan komşuları Eskici´nin evine gittiğinde yerde kanlar içerisinde buldu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ Darp edilerek, boğazı kesilmiş halde öldürülmüş olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Eskici´nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde sinir krizi geçirdi.

KOMŞU ÇİFT GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskici'nin komşularının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, aynı apartmanda oturan T.K. (33) ve eşi M.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

TEFECİYE OLAN BORÇLARI İÇİN PARA İSTEMİŞLER Sorgulamaları için Emniyet Müdürlüğüne götürülen karı-koca, ilk ifadelerinde suçu itiraf etti. Çiftin ifadesinde, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce Ulviye Eskici´den bir miktar para istedikleri ve kadının reddetmesi üzerine geçen gün saat 14.00 sıralarında maskeli bir şekilde eve girerek, darp ettikten sonra boğazını keserek öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. İki çocuk annesi Ulviye Eskici, toprağa verildi.