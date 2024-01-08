İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe farklı kazandı, Cengiz resital yaptı. Kolay değil, 4 gol bir de işin komik tarafı, İstanbulspor'un attığı golde de ayağı kaymakla bir çeşit asist yapmış oldu. Bu karşılaşma ölçü olmaz ama özellikle ilk yarıda F.Bahçe'nin mütevazı rakibine verdiği pozisyonlar gereksiz. Diğer negatif taraf da Dzeko ve Tadic'teki düşüş. İlerleyen maçlar için özellikle Tadic'in olumsuz performansı sıkıntıya neden olabilir. Ama Fenerbahçe'nin öyle geniş bir kadrosu var ki, önümüzdeki maç Cengiz mi oynayacak, cezası bitecek İrfan Can mı? Şunu çok rahat söyleyebiliriz, Fenerbahçe'nin en istikrarlıları Szymanski ve Ferdi. Skor ne olursa olsun hem oynuyorlar hem de mücadele ediyorlar. Hakem için kolay bir maçtı. Oyuncular iyi niyetli, zaten maç ilk yarının sonunda bitmişti. Ama son dakikalarda aleni bir penaltıyı niye vermezsiniz anlayamıyorum.