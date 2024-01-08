İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1 yenerek averajla liderliğini sürdürdü. Cengiz Ünder attığı 4 golle maça damgasını vururken, spor yazarları Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Cengiz’in bu etkili oyunu, Euro 2024 öncesi ulusal takımımız için iyi haber elbette. Ancak dünden taşan bir başka başlığın da Hakan Yakın olduğunu düşünüyorum ben. İstanbulspor zaten o takım elbiseli sporsevmez yeşil zemine girip takımı sahadan çektiğinde düştü belki de. Hakan Yakın da ben bu satırları yazarken gitmiş olabilir. Ancak Yakın’ın İstanbulspor’a oynattığı olumlu futbolu gözden kaçırmamak lazım. İstanbulspor, Yakın öncesi rakip ceza sahasında maç başına 12 kez topla buluşurken, Hakan Hoca döneminde bu sayı 18,5 olmuş. Bir kıyas yapmak gerekirse, lig üçüncüsü Trabzonspor’un bu yıl ceza alanında topla buluşma ortalaması 18.
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Erman Toroğlu (Fotomaç): Galatasaray'da eksikler bariz belli oluyor, Fenerbahçe'de fazla hissetmiyorsunuz. Nitekim dün sarı-lacivertliler, çok rahat işi bitirdiler. Çünkü neticeye tesir edecek etkili oyuncuları vardı. Bir de sahneye Cengiz Ünder çıkınca maç ilk yarıda bitti. Cengiz düne kadar bekleneni verememişti. Sebebini o daha iyi biliyordur herhalde. Nitekim bazı önlemleri almış ki, dünkü Cengiz Ünder'i seyrettik. Bu maçta hakemlik de fazla bir şey olmadı zaten.
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Gürcan Bilgiç (Sabah): Ekstra dinamikler, maçı sürprize açık hale getirebilirdi. Ta ki; Fenerbahçe'nin "karakter" koyan oyuncuları böyle bir seçeneğe izin vermeyene kadar. Cengiz Ünder bu kez bayrağı taşıyan oldu. Attığı dört gol bir yana, önemli olan yedirdiği golün sorumluluğunu alıp, sahaya hırsını koymasıydı. Tadic, şu penaltı işinden vazgeçmeli. İsmail Kartal arkasında duruyor. Doğrusunu da yapıyor. Ama kaçan, ya da kaçmak üzereyken gol olan bu atışların şanssızlıkla alakası yok. Kötü penaltı atıyor Tadic. Hakem Volkan Bayarslan'ın gördüklerini analizle ilgili problemleri sürüyor. Uzatmalarda VAR hakemi de kendisine katıldı, İsmail Yüksek'e yapılan faulü veremedi. O yüzden TFF-MHK tartışılıyor.
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Serdar Ali Çelikler (Habertürk): Bu galibiyet yönetimi yanıltmamalı ve Antep deplasmanına yeni stoper getirilmiş olmalı. Ama 20 lig maçı ve bilhassa hedeflenmesi gereken Konferans Ligi finali için orta alana takviye hatta Ryan Kent yerine Onyekuru tarzı topla ve topsuz hızlı bir kenar forvet alınırsa her kulvarda şampiyonluk yolundaki riskleri minimize eder. İnşallah şampiyonluk yarışı saha içi mücadelesi ile belirlenir. İnşallah Ali Koç'un Habertürk yayınında belirttiği şekilde "Koç başkansa Fener'e su yok" önermesi bir endişeden öteye geçmez.
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Cem Dizdar (Fanatik): Fenerbahçe, ligde kalması mucizelere bağlı olan rakibini rölantide oynadığı maçta bir de penaltı kaçırarak güle oynaya tamamladı. Lakin... 1-5 sonrası takımın gençleri yerine Michy Batshuayi ile Joshua King’in oyuna gönderilmesini nasıl yorumlamak gerek acaba? Bu iki güzide oyuncunun maç başı kazançları alt yapıdaki gençlerin harcamasının ne kadarına tekabül ediyor sizce? Acaba İsmail Kartal bu iki özel oyuncuyla altıncı golü hayal ederken ne düşünüyordu? Kimisi, ‘’Kenarda bekleyen oyuncuları sıcak tutmayı düşündü’’ diyecek kimi de ‘’Oyuncuları küstürmemeyi’’...
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Ömer Üründül (Sabah): Cengiz 3'ü çok güzel 4 golle maçın yıldızı oldu. Ama göz ardı edilmemesi gereken konu; bu büyük yeteneğin fizik kondisyonu bir devrelik. Szymanski de bir golün asistini yaptı. Bir de penaltı yaptırdı. Ama onda da fizik düşüş devam ediyor. Belli bir süre önce oynanan çok kritik Polonya- Çekya maçında takımın direkt oyuncusu olan Szymanski'nin neden 85. dakikada oyuna girdiğini düşünmekte yarar var. Bana göre en büyük sorun İsmail Kartal'ın çok inandığı Tadic... Sırp futbolcunun değil koşmak, yürüyecek hali yok. Kartal bakalım bundan sonra takımını eksik oynatmaya devam edecek mi?
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Maçın 5-1 bitmesine bakıp, Sarı-Lacivertlilerin harika bir oyun oynadığı sanılmasın. Kalite farkı, elbette Cengiz’in bireysel başarısı bu skoru getirdi. Bu nedenle İsmail Kartal, yaşanılan sorunları gidermek için yeni formüller geliştirmek zorunda. Geri dönüşler, adam kaçırmalar, 2 stoperin hataları gözden kaçmamalı. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe aldığı 3 puana çok sevindi doğal olarak. Asıl mutluluk ise Cengiz’in dönüşüdür. Milli oyuncu attığı 4 golle eski günlerine dönme sinyali verdi. Bu oyun ve goller kendi adına olduğu kadar Sarı-Lacivertliler için de büyük kazanım oldu.
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Ercan Güven (Milliyet): 2024’ü Fenerbahçe için Cengiz Ünder Yılı yapmaya fizik ve mental açıdan hazır artık. 4 golün patenti tamamen kendisinindi. Penaltı kaçırdığı için söylemiyorum; ilk penaltılarından beri “avına fırsat veren adil avcı” centilmenliğinde penaltı kullandığını ve çok kaçıracağını yazdım Tadic’in. Asıl dün oyuna ısınamaması vahim. Ya sürerse?
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Faik Çetiner (Fanatik): Fenerbahçe’nin önemli eksiklikleri vardı ama rakip onlar için şanstı. Ancak farklı skora rağmen takımın defansı güven vermiyor (Acil stoperler şart). Mert Müldür Osayi’yi, Crespo ise Fred’i aratıyor. Dzeko attığı gole rağmen eski gücünde değil. Tadic’te düşüş devam ediyor (Her penaltıyı atmak zorunda mı?). Cengiz Ünder iyi oyununu 4 golle süsledi. Peki Konyaspor maçında sahada mı olur, kulübede mi?
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Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe farklı kazandı, Cengiz resital yaptı. Kolay değil, 4 gol bir de işin komik tarafı, İstanbulspor'un attığı golde de ayağı kaymakla bir çeşit asist yapmış oldu. Bu karşılaşma ölçü olmaz ama özellikle ilk yarıda F.Bahçe'nin mütevazı rakibine verdiği pozisyonlar gereksiz. Diğer negatif taraf da Dzeko ve Tadic'teki düşüş. İlerleyen maçlar için özellikle Tadic'in olumsuz performansı sıkıntıya neden olabilir. Ama Fenerbahçe'nin öyle geniş bir kadrosu var ki, önümüzdeki maç Cengiz mi oynayacak, cezası bitecek İrfan Can mı? Şunu çok rahat söyleyebiliriz, Fenerbahçe'nin en istikrarlıları Szymanski ve Ferdi. Skor ne olursa olsun hem oynuyorlar hem de mücadele ediyorlar. Hakem için kolay bir maçtı. Oyuncular iyi niyetli, zaten maç ilk yarının sonunda bitmişti. Ama son dakikalarda aleni bir penaltıyı niye vermezsiniz anlayamıyorum.
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İlker Yağcıoğlu (Takvim): Maçın tek cümlelik özeti "Hoş geldin Cengiz Ünder" olur. Oyunda kaldığı süre boyunca ayağına aldığı her topta İstanbul savunmasını hallaç pamuğu gibi dağıttı. Cengiz'in harika performansı bu sıkışık fikstürde son derece iyi oldu. Son olarak Emre Mor'un da Cengiz gibi bu takıma katkı yapması gerekiyor.
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