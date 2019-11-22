Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'unKayserispor'un 30 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kimin başkan olacağı tartışılırken mevcut yönetici Berna Gözbaşı'nınGözbaşı'nın başkan olması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BüyükkılıçBüyükkılıç, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BüyükkılıçBüyükkılıç, KayserisporKayserispor tarihinin ilk kadın başkanı seçilecek olan Berna GözbaşıGözbaşı ile ilgili görüşünü belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BüyükkılıçBüyükkılıç, "Berna hanımın etrafında bir oluşum gerçekleştirilecek. Hem ekonomik olarak hem de prestij açısından kulübümüzün yükünü taşıyabilecek bir yönetim kurulu oluşacak" dedi.

Başkan BüyükkılıçBüyükkılıç "Kulüp yönetmek zor, ağır yük. Umarım yeni dönemde Kayserispor'uKayserispor'u daha da başarılı, göğsümüzü kabartan bir tabloda görürüz" cümlesi kurdu.