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        Kayserispor: 1 - MKE Ankaragücü: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:28
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        Kayserispor, MKE Ankaragücü'ne yenildi!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mondihome Kayserispor, özel maçta karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu.

        Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sahaya Bilal Bayazıt, Attamah, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Shukurov, Arif Kocaman, Aylton Filipe Boa Morte, Ackah, Jeanvier ilk 11'iyle çıktı.

        MKE Ankaragücü'nün ilk 11'inde ise Bahadırhan Güngördü, Kitsiou, Yıldırım Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun, Cem Türkmen, Ali Kaan Güneren, Saponora, Bajic, Rodruguis ve Bassogog yer aldı.

        Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1'lik skorla kazanırken sarı-lacivertlilerin gollerini 23. dakikada Saponora, 43. dakikada Ali Kaan Güneren ve 70. dakikada da oyuna sonradan giren Cephas kaydetti.

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        Kayserispor'un golünü ise 68. dakikada Mehmet Eray Özbek attı.

        MAÇIN ARDINDAN

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, kendilerini iyi şekilde ağırlayan Kayserispor ekibine teşekkür etti.

        Güzel ve centilmence bir maç olduğunu ancak son dakika bir gerginliğin yaşandığını kaydeden Arslan, güçlü ve önemli bir kadrolarının olduğunu söyledi.

        "HAZIRLIK MAÇI OLDUĞU İÇİN KAYBETSEK DE BİR ŞEY İFADE ETMEYECEKTİ"

        Geniş alanda ve maç atmosferinde oyuncularını değerlendirmek istediklerini belirten Arslan, "Şampiyonluk yolunda da hiç hata yapmamamız gerekiyor. Fiziksel olarak da kendimize göre birkaç eksiklik gördük. Oyun anlamında da eksiklik gördük. Yani biz teknik direktörler bu dönemde eksiklik üzerinde gidiyoruz. Bu hazırlık maçıydı kaybetsek de bize bir şey ifade etmeyecekti. Kazanmak da şu an için bir anlam ifade etmiyor. Kayserispor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Bir gazetecinin "Transferde arayışlarınız hangi mevkide?" sorusu üzerine Arslan, "Bunu herkes biliyor stoper ve santrafor. Bajic'i desteleyecek, stoperde de rekabeti arttıracak belki ilk 11 belki de sonradan girerek rekabeti arttırarak oyuncuya ihtiyacımız var. 2 oyuncudan fazlasını istemiyoruz. Yeterli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tolga Ciğerci'nin takımda kalacağını belirten Arslan, Efkan Bekiroğlu'nun çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, takımda kalmasının kendilerini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

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