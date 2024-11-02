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        Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 9'a, Adana Demirspor ise 2'ye yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 18:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:39
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        Kayseri'de gol sesi çıkmadı!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

        Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılılar puanını 9'a, Mavi Şimşekler ise 2'ye yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Adana Demirspor, evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14’üncü dakikada Cardoso’nun sağ kanattan taşıdığı topta, ceza sahası içinde topla buluşan Nazon’un dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat’ta kaldı.

        30’uncu dakikada Gökhan Sazdağı’nın ara topuna hareketlenen Cardoso sağ kanattan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak, oyun alanına geri döndü.

        32’nci dakikada Adana Demirspor savunması kontra atağa çıkmak isterken top kaybetti. Ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Cardoso’nun yaptığı ortada kafa topuna yükselen Nazon’un vuruşu auta gitti.

        45’inci dakikada Cardoso’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nazon’un vuruşunda Jeanvier’in dokunuşunda top filelerle buluştu. Maçın hakemi ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        51’inci dakikada sağ kanattan Cardoso’nun gönderdiği topta Bourabia’nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

        57’nci dakikada Semih Güler’in seri çalımlarla sağ kanattan taşıyarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

        64’üncü dakikada Bahoken’in havalandırdığı topa hareketlenen Cardoso’nun yerden sektirerek yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

        Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Hasan Ali Kaldırım, Carole, Jeanvier, Attamah, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 73 Boa Morte), Bourabia (Dk. 84 Ramazan Civelek), Cardoso, Mane (Dk. 84 Ackah), Nazon (Dk. 63 Bahoken)

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş – Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik (Dk. 64 Shehu), Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Aimbetov), Breyton (Dk. 46 Yusuf Sarı), Yusuf Barası (Dk. 88 Nabil)

        SARI KARTLAR: Kartal Kayra Yılmaz, Attamah, Bourabia, Bilal Bayazit (Kayserispor), Abdulsamet Burak, Shehu (Adana Demirspor)

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