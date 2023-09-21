Kayseri yağlaması tarifi ve yapılışı: Kayseri yağlaması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

REKLAM advertisement1

Kayseri yağlaması yapımı uğraştırıcı bir tarif olarak karşımıza çıksa da hamur açmayı seven kişiler için pek de öyle sayılmamaktadır. Eğer hızlı bir şekilde yufka yapabiliyorsanız kısa süre içinde kolaylıkla Kayseri yağlaması yapabilirsiniz. Hayatınızda hiç yufka yapmamış olsanız bile size vereceğimiz tarif ile doğru ve lezzetli bir yufka yapmanız mümkün. Sizin yapmanız gereken sadece hazırladığımız tarifin tüm aşamalarına sırasıyla uymanız olacaktır.

Kaç kişilik:6 kişilik

Hazırlama süresi:1 saat

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori:1 porsiyon için 450 kalori

Kayseri Yağlaması Malzemeleri

Kayseri Yağlaması Hamuru için:

REKLAM

4 su bardağı un (kontrollü ekleyelim)

½ su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt (200 ml)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Kayseri Yağlaması içi için:

350 gram kıyma

3 adet orta boy rendelenmiş domates

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

½ su bardağı su

Kayseri Yağlaması Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Kayseri yağlaması yapılışı için öncelikle derin bir kap alalım. İçerisine unu koyalım ve ortasına havuz şeklini verelim.

Ilık sütümüzü, maya, tuz, şeker ve sıvı yağı ekleyelim. Ardından karıştıralım.

½ su bardağı ılık suyu yavaş şekilde ilave ederek karıştıralım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım.

Bir kabın içerisine un serpelim. Hazırladığımız hamuru un serptiğimiz kabımıza aktaralım.

Kabımızın üzerini streç film ile kapatalım. Hamur oda sıcaklığında iki katı olana kadar yaklaşık olarak 45 dakika mayalanmasını sağlayalım.

Hamurumuz kabarınca bezeler haline getirelim. Bezelerin üzerini temiz bir bez örterek kapatalım. Yaklaşık 10 dakika boyunca mayalanmaya bırakalım.

Kayseri yağlaması için iç harcı hazırlamaya başlayalım.

Kıymamızı tavaya alalım kavurmaya başlayalım.

Ardından soğanlarımızı küp küp doğrayalım.

Soğanlar kavrulduğunda rendelediğimiz domateslerimizi ekleyelim.

Salçamızı ilave ederek harcımızı pişmeye bırakalım.

Azar azar su ekleyelim ve tüm baharatlarımızı harcımıza koyalım karıştıralım.

İç harcımızı 5-6 dakika kadar pişirelim. Daha sonra ocaktan alalım bir kenarda bekletelim.

Bezelerimizi oklavamızı hafif unlayarak açmaya başlayalım.

Tüm bezeleri tek tek yuvarlak olacak şekilde açalım.

Yapışmaz bir tava alalım iyice ısıtalım.

Isınan tavaya hamurlarımızı tek tek alarak pişirmeye başlayalım.

Hamurlarımızı arkalı önlü olacak şekilde güzelce pişirelim.

Tüm hamurlarımıza aynı işlemi yaparak hamurlarımızı bitirelim.

Tüm yufkalarımızı pişirmemizin ardından bir pişmiş yufka alalım. Hazırladığımız kıymalı iç harcını yufkamızın üzerine güzelce sürelim.

Sıra sıra bu işlemi yufkalar bitene kadar devam ettirelim.

Bir yufka, bir iç harç şeklinde ilerleyelim. Bu işlemi yaparken yufkanın kenarlarını iç harca batırabilirsiniz.

Tüm yufkalar bittiğinde ise üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

Dilerseniz yoğurt ile de süsleyebilirsiniz.

Kayseri yağlamanızı dilimleyerek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Kayseri yağlamanız hazır.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO