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Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emri ile görevine son verildiğini duyurdu.

YENİ BİR ATAMAYA KADAR OCAK KAPALI

Serdar Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli büyüğümüz genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin emirleriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur." Yeni başkan atanana kadar İl Ülkü Ocağı ve bağlı ocakların kapalı olacağı öğrenildi.

"CENAZEYE İZİN VERMEYİZ" AÇIKLAMASI

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini ifade etmiş, cenaze Kayseri'ye girdiği sırada ise bir grup, 'Cenazeyi yakacaklarını' söylemişti.