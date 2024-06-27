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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kar maskesiyle engelli kadına cinsel saldırı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Kar maskesiyle engelli kadına cinsel saldırı!

        Kayseri'de takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kar maskeli 56 yaşındaki şüpheli M.K, oluşturulan özel ekip ile yakalandı. Yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:49
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        Kar maskesiyle engelli kadına cinsel saldırı!
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        Kayseri'de, kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; şüpheliyi yakalamak için özel ekip kuruldu.

        70 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

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        70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler M.K.'yi saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile yakalayarak gözaltına aldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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