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        Haberler Dünya Vize reddi nedeniyle en çok para kaybeden ülke Türkiye | Dış Haberler

        Vize reddi nedeniyle en çok para kaybeden ülke Türkiye

        Avrupa Komisyonu verilerine göre 2023 yılında Schengen vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke olan Türkiye, ret verilen başvurulara 13.5 milyon avro ile en çok para harcayan ülke.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:37
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        Schengen istatistiklerinde çarpıcı 'Türkiye' detayı
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        Avrupa Komisyonu verilerine göre AB ülkeleri, 2023 yılında dünya genelinde 1.6 milyon vize başvurusunu reddetti. Reddedilen 1.6 milyon vizeden gelen toplam başvuru geliri ise 130 milyon avro fon yarattı.

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        Türkiye, 1 milyon 55 bin başvuruyla Çin'in ardından dünyada en çok Schengen başvurusu gerçekleştiren ülke. Ret oranlarında da yüzde 16 ile İran'ın ardından ikinci sırada.

        Haziran ayı başına kadar Schengen vizesi başvuru ücreti 80 avro idi. Artık 90 avro. Başvuru ücretinin geri verilmesi mümkün değil ancak ret kararına itiraz teknik olarak mümkün. Fiili olarak ise yine mümkün değil.

        Türkiye'nin ret kararları nedeniyle Avrupa Birliği'ne yarattığı fonun büyüklüğü 2023 yılında 13.5 milyon avro. Türkiye'yi 13.3 milyon avroyla Cezayir, 12.1 milyon avroyla Hindistan, 10.9 milyon avroyla Fas ve 4.8 milyon avroyla Çin takip ediyor.

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        Türkiye'den 2023 yılında gelen 169 bin 514 vize başvurusu reddedildi.

        FAS PARASINI GERİ İSTİYOR

        Dünyada ret kararı nedeniyle en çok para kaybeden 4. ülke olan Fas'ta parlamento üyeleri hükümetin AB'den bu parayı istemesi çağrısında bulundu.

        Faslı milletvekilleri hükümeti, olumsuz karar verilen vizeler için yapılan harcamaların geri ödenmesi için baskı yapmaya çağırdı.

        Milletvekili Atarguine'nin parlamento grubu, Fas vatandaşları tarafından yapılan ve reddedilen vize başvurularının hacmiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

        Fas vatandaşları için -artık 90'a çıkan- 80 avroluk vize başvuru ücretleri yeterince pahalı. Kamuda çalışan Fas vatandaşları aylık 328 avro, özel sektörde çalışanlar ise yaklaşık 292 avro ücret alıyor.

        Bu hesaplamalara göre, sadece Schengen vizesi başvurusu Faslı başvuru sahiplerine maaşlarının dörtte birine mal oluyor.

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