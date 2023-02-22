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KAYSERİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Kayseri deprem riski olan bölgeler nereler? Kayseri fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor?

Kayseri fay hattı haritası: Kayseri'de fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan iki deprem 11 ilimizde hasara neden oldu. Kayseri fay hattı haritası meydana gelen acı olayın ardından gündeme geldi. Deprem tedirginliği yaşayan vatandaşlarımızın gözü Kayseri'de deprem riski var mı? sorusuna çevrildi. İşte Kayseri diri fay hatları haritası ile deprem riskli bölgeler ve fay hattı üzerinde yer alan ilçeler

Giriş: 22.02.2023 - 01:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kayseri deprem haritası ve fay hatları fay hatları üzerindeki ilçeler merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin etkileri devam ederken 20 Şubat günü Hatay'da 6,4 büyüklüğünde bir daha yaşandı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar devam ediyor. İşte Kayseri'den geçen fay hatları ile riskli, risksiz olan ilçeler listesi...

  • KAYSERİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

    MTA’nın diri fay haritasına göre; Kayseri bölgesine yakın olan Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunmaktadır.

    Kayseri il merkezi kuzeybatısından ve güneydoğusundan geçen fay hatlarıyla sınırlanmıştır. Kayseri, Türkiye deprem haritasına göre üçüncü derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

  • KAYSERİ'DE DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Kayseri'nin en riskli bölgesi Talas ve Yeşilhisar olarak belirlendi. 

    KAYSERİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

  • BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

    EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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