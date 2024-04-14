Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 14.04.2024 - 00:17 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:18
Alınan bilgiye göre, M.K. kontrolündeki otomobil ile M.Y'nin kullandığı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile aynı otomobilde bulunan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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