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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'deki fabrika yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü | Son dakika haberleri

        Kayseri'deki fabrika yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü

        Kayseri'de kablo fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede 31 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 06:53 Güncelleme: 04.12.2024 - 06:57
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        Yangında yaralanan işçiden 31 gün sonra acı haber
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        Yangın, 2 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes Mahallesi'ndeki kablo fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bir bölümünü kapladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, polis ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Yangında yaralanan işçi Şevket Ateş (34), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

        31 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Şevket Ateş, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 31 gün sonra yaşamını yitirdi.

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