Kayseri'de, hazinenin atıl durumdaki 2 milyon 200 bin metrekare arazisinde tarımsal üretim başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 7 pilot ilde hazineye ait atıl durumdaki araziler çiftçilerin kullanımına sunuldu.
Bu iller arasında yer alan Kayseri'de, 3 milyon 300 bin metrekare arazinin, tarıma uygun olan 2 milyon 200 bin metrekaresinde ekim yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ilkbaharın başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda, 7 pilot ilden biri seçilen Kayseri'de hemen hazırlıklara başladıklarını belirtti.
Atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması, üretimin artırılması adına çok doğru bir yaklaşımla Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirten Şahin, "Atıl durumda bulunan arazilere ilişkin bilgileri tüm ilçelerimize ulaştırdık ve bu arazilerde tarım yapılıp yapılamayacağı konusunda arkadaşlarımızdan görüş aldık. Gelen görüşler çerçevesinde de tahsisi yapılan yaklaşık 3 milyon 300 bin metrekarelik alanın 2 milyon 200 bin metrekaresinde tarımsal üretime başladık. Aradaki boş kalan kısımlar, arazinin mevcut yapısından dolayı tarıma müsait olmayan alanlardır. Onun dışında tüm alanlar ekildi" dedi.
'HİÇBİR ALANI BOŞ BIRAKMAMAK İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ'
Kayseri'nin Türkiye'de atıl durumda bulunan hazine arazilerinden yeniden tarıma kazandırılma konusunda en şanslı il olduğunu vurgulayan Şahin, bu konudan mutluluk duyduklarını belirtti.
Şahin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında Kayseri'ye yaklaşık bin 20 ton buğday tohumunun gönderildiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatları doğrultusunda Uzunyayla'dan tutun da Yeşilhisar'a kadar boş kalan yerlerin hepsine yazlık buğday ekimi yaptık. Bununla birlikte kuru fasulye, mercimek ekimi yapıldı, bazı bölgelerde nohut ekimi yapıldı. Çok şükür, biz üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Hiçbir alanımızı boş bırakmamak için tüm ekibimizle beraber çaba sarfediyoruz."
'ÜRETİCİLER DİTAP'TA YER ALSIN'
Kimi vatandaşın tek yıllık yem bitkisi, kimisinin çerezlik kabak, kimisinin de ayçekirdeği ektiğini vurgulayan Şahin, bu konuda ülkenin en ufak bir sıkıntısının olmadığını, ambarlarının dolu, tarlalarının ekili olduğunu kaydetti.
Üretimle her şeyin bitmediğini, bundan sonrasında da pazarlanma ağı olduğunu ve Bakanlığın bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Şahin, "Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üretici ile tüketiciyi ya da satıcıyı bir araya getiriyor. Bu çerçevede de Kayseri'deki üreticilerimizin bu konuya hassasiyet göstermelerini, DİTAP'ta biran önce yer almalarını ve bundan sonraki süreçte de ürettiğimiz ürünlerin DİTAP üzerinden satışının sağlanmasını istiyoruz" dedi.
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