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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü

        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, babasının fabrikaya ürün indirmek için geri manevra yaptığı tır ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:05 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:07
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        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
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        AA'nın haberine göre, M.T, Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de bir iş yerine ürün indirmek için geri manevra yapan ve babası D.T'nin kullandığı tır ile duvar arasına sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BABA GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba D.T. gözaltına alındı.

        *Haberin görseli AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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