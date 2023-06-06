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Kavga edenleri ayırırken silahla vuruldu

Kayseri'de kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurularak yaralanan kişi, tedavi altına alındı

Giriş: 06.06.2023 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı
AA

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde H.M. ile B.T, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kavgayı gören mahalle esnafı Y.Ö. ise kavga eden H.M. ile B.T'yi ayırmak istedi. Bu sırada B.T, belinde taşıdığı tabancayla rasgele ateş açtı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Y.Ö. ile darp edilen H.M, hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinde yaya olarak kaçan B.T. ise saklandığı adreste gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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