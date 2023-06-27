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Kayseri'de kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Kayseri Yeşilhisar'da iki kardeşin tartışması kanlı bitti. Ali D, tartıştığı kardeşi Celal D, tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Giriş: 27.06.2023 - 01:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
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AA

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Musahacılı Mahallesi'nde Ali D. (53) ile kardeşi Celal D. (37) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal D. ağabeyine tüfekle ateş açtı.

AA'nın haberine göre; saldırıda ağır yaralanan Ali D. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Celal D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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