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Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı

Giriş: 06.03.2023 - 22:09 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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AA

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda şüpheliler F.Ş, Z.K, A.U. ve Y.B. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde, kazı anında kullanıldığı tespit edilen jeneratör, piknik tüpü, 100 metre uzatma kablosu, 50 metre halat, 3 balyoz, 2 hilti, matkap, dalgıç su pompası, 3 merdiven ile çeşitli inşaat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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