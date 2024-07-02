Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı

Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından istismara uğramasının ardından başlayan olaylar sonrası düzenlenen provokatif eylemlerde yer alan 474 kişi gözaltına alındı.

"Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

Vatandaşlara provokasyonlara gelmeme ve itidalli davranma çağrısı yapan Yerlikaya, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER: SURİYELİ SIĞINMACI KONUSU DİKKATLE İZLENİYOR

Kayseri'de çocuğa istismar sonrası diğer kentlerde de çıkan olaylara ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi.

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı videokonferans toplantısında yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimleri dikkatle izlediklerini belirterek, "Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." dedi.

21 EMNİYET MENSUBU VE 1 İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti. 30 Haziran'da başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Olaylara karışanlarla ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir. Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaparak, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilen kişiler gözaltına alınmaktadır. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Değerli Kayserili hemşehrilerimiz geçmişten bugüne ülkemizin güvenlik ve bekası noktasında adeta bir sigorta şehir olan Kayseri'mizin kıymetli vatandaşlarının maksatlı çevrelerin başlattığı provokatif eylemlerin içerisinde yer alarak güvenlik güçlerimize zorluk çıkarmasına ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın itidalli davranarak hiçbir menfur eylemin içinde bulunmamalarını önemle rica ederiz."