Kayseri'de bir kadın bıçaklandı

Kayseri'de bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde Fatma D. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ü.U. arasında tartışma çıktı. Fatma D., tartışmada Ü.U. tarafından bıçaklandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fatma D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri ise, şüpheli Ü.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.