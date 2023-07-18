Kayseri'de bir buçuk ay önce evlenen adam tüfekle intihar etti

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Kayseri'de bir buçuk ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran (58), tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

EŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU Veli Başaran (58) Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir buçuk ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran, tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyan eşi, Başaran'ı kanlar içinde yatarken buldu.