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        Kayseri'de bir buçuk ay önce evlenen adam tüfekle intihar etti

        Kayseri'de bir buçuk ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan 58 yaşındaki adam, tüfekle başına ateş ederek intihar etti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 01:36
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        Kayseri'de tüfekli intihar
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        Kayseri'de bir buçuk ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran (58), tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

        EŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU

        Veli Başaran (58)
        Veli Başaran (58)

        Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir buçuk ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran, tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyan eşi, Başaran'ı kanlar içinde yatarken buldu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Başaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başaran'ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri
        #haberler
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