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Kayseri'de 40 sikke ele geçirildi

Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 13.01.2023 - 19:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de 40 sikke ele geçirildi
Kayseri'de 40 sikke ele geçirildi
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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.A'nın Yeşilhisar ilçesinde kazı yaparak elde ettiği sikkeleri kent merkezinde satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları H.A'nın kullandığı aracı Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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