Kayseri'de 294 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Kayseri'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 294 şişe kaçak alkol yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, M.Ö'nün (48) ikametinde sahte alkol yaparak yılbaşı öncesinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 294 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 53 litre sahte alkollü içki, alkol yapımında kullanılan 15 kit ve aparatları ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.