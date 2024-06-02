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        Haberler Gündem Kayseri'de 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:21 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:21
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E. ve A.H'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde oldukları tespit edilen şüpheliler, kullandıkları araç ile yakalandı.

        Şüphelilerin üzeri ve araçtaki aramada, bagajda kutu içinde 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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