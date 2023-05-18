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Protein, kalsiyum ve magnezyum açısından mineral kaynağı olan süt ve süt ürünleri kaynatılmış ya da çiğ olarak tercih edilmektedir. Kaynatılan süt ile çiğ sütün tüketim koşulları birbiri arasında farklılık göstermektedir. Kaynatılmamış Süt bozulur mu? Dolapta ve oda sıcaklığında kaç gün dayanır? Kaç günde bozulur ve kaç gün bekler? Kaynatılmamış Süt nasıl saklanmalıdır? İşte, kaynatılmış süt ile ilgili merak edilen detaylar.

Kaynatılmamış Süt Bozulur Mu?

Kaynatılmamış yani çiğ süt buzdolabında 2 gün bozulamadan saklanabilir. Buzlukta ise 3 aya kadar muhafaza edilebilir. Saklama koşulları da bozulma üzerinde oldukça etkilidir. Sütün hava almaması için kavanozlara ya da plastik şişelere doldurabilir. Kaynatılmamış süt oda sıcaklığında 4-6 saat bekleyebilir. 6 saatten sonra süt bozulmaya başlayacaktır.

Kaynatılmamış Süt Kaç Gün Dayanır?

Sütün saklama koşulları sütten elde ettiğimiz verimle doğru orantılıdır. Saklama süresi arttıkça sütün tazeliği yitirilecektir. Bu sebeple kaynatılmamış sütü olabildiğince erken tüketmeliyiz. Kaynatılmamış süt dışarıda 6 saate kadar bozulmadan durabilir. Buzdolabında ise 2 gün içerisinde tüketilmelidir. Derin dondurucu ya da buzlukta 3 aya kadar saklanabilir.

Kaynatılmamış Süt Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Çoğumuzun merak ettiği sorulardan biri de kaynatılmamış sütün buzdolabında kaç gün dayanacağıdır. Kaynatılmamış süt buzdolabında en fazla 2 gün tazeliğini korur. 2 günden sonra ekşimeye ve kıvamı değişmeye başlayacaktır. Sütte mikroorganizmalar üremeye başlayacağı için 2 günden sonra tüketilmesi gıda zehirlenmesine sebebiyet verebilir.

Kaynatılmamış Süt Kaç Gün Bekler?

Kaynatılmamış sütün bekleme süresi tamamen saklanıldığı ortamla ilgilidir. Şayet sütümüz buzlukta ise 4 aya kadar tazeliğini yitirmeden saklanabilir. Buzdolabında ise bu süre 2 güne düşmektedir. Ancak buzdolabı ve buzluk dışında özellikle uygun şartlarda değilse en geç 6 saatte bozulmaya başlayacaktır.

Kaynatılmamış Süt Kaç Günde Bozulur?

Kaynatılmamış süt buzdolabında 2 günden sonra, buzlukta 3 aydan sonra ve oda sıcaklığında 6 saatten sonra bozulmaya başlayacaktır. Ayrıca süt hava alıyorsa bu süre daha da kısalabilir.

Kaynatılmamış Süt Nasıl Saklanmalı?

Sütü saklama koşullarında en önemli detay havayla temasının kesilmesidir. Bunun için sütü kavanozlara, hava almayan kaplara ya da plastik şişelere doldurabilirsiniz. Bu şekilde raf ömrü daha uzun olacaktır. Süt mutlaka buzlukta ya da buzdolabında saklanmalıdır. Kaynatılmamış süt zararlı bakterilerin üremesine elverişli olduğu için oda sıcaklığında çabuk bozulacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner