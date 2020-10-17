Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? soruları adayların gündeminde. Kaymakamlık sınavı ADANA, ANKARA, ANTALYA, BURSA, DİYARBAKIR, ERZURUM, GAZİANTEP, İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR),İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER),İZMİR, KAYSERİ, KONYA, MALATYA, SAMSUN, TRABZON ve VAN olmak üzere 15 il merkezinde gerçekleştirilecek. ÖSYM 2020 Kaymakamlık sınavı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2020

kaymakamlık sınavı giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. adaylar kimlik bilgileri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak giriş belgelerini alabilir.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KAYMAKAMLIK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav, 18 Ekim Pazar günü yani yarın saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14),Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13),İdare Hukuku (18),Türkiye’nin İdari Yapısı (14),Türkiye’de Mahalli İdareler (9),Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

ÖSYM KAYMAKAMLIK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım 2020 günü ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100),4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.