Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemEğitim

Kaymakamlık sınavı giriş belgesi 2020! ÖSYM Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?

Kaymakamlık sınavı, yarın ÖSYM tarafından adayların katılımı ile gerçekleştirilecek. Kaymakamlık sınavı 15 il merkezinde düzenlenecek. İşte ÖSYM 2020 Kaymakamlık sınavına dair detaylar...

17.10.2020 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Kaymakamlık sınavı giriş belgesi 2020! ÖSYM Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?

Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? soruları adayların gündeminde. Kaymakamlık sınavı ADANA, ANKARA, ANTALYA, BURSA, DİYARBAKIR, ERZURUM, GAZİANTEP, İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR),İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER),İZMİR, KAYSERİ, KONYA, MALATYA, SAMSUN, TRABZON ve VAN olmak üzere 15 il merkezinde gerçekleştirilecek. ÖSYM 2020 Kaymakamlık sınavı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2020

kaymakamlık sınavı giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. adaylar kimlik bilgileri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak giriş belgelerini alabilir.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KAYMAKAMLIK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav, 18 Ekim Pazar günü yani yarın saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14),Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13),İdare Hukuku (18),Türkiye’nin İdari Yapısı (14),Türkiye’de Mahalli İdareler (9),Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

ÖSYM KAYMAKAMLIK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım 2020 günü ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100),4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İfşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi
İfşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Garip ve mucizevi... Kirpikleri bakın neden uzuyor
Garip ve mucizevi... Kirpikleri bakın neden uzuyor
Defne Samyeli'nin küçük kızından paylaşım... 17 yaşına girdi
Defne Samyeli'nin küçük kızından paylaşım... 17 yaşına girdi
Kaymakamlık sınavı ne zaman?
Kaymakamlık sınavı ne zaman?
'Meme kanserine karşı spor ve Akdeniz usulü beslenme' önerisi
'Meme kanserine karşı spor ve Akdeniz usulü beslenme' önerisi
Dünya Astsubaylar Günü nedir?
Dünya Astsubaylar Günü nedir?
Bebek ile annesini ölüm bile ayıramadı!
Bebek ile annesini ölüm bile ayıramadı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X