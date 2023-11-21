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        Haberler Gündem Güncel Kayıt dışı estetikte 2'si doktor 4 gözaltı! - En son haberler

        Hastanede kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında

        Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nde kayıt dışı estetik ameliyat yaptığı belirlenen 2'si doktor 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:28
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        Kayıt dışı estetikte 2'si doktor 4 gözaltı!
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        Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nde kayıt dışı burun estetiği yapıp hastalardan para aldığı belirlenen 2'si doktor, 4 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bismil Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz doktorları R.A. ile H.S.'nin, hastalara burun estetiği ameliyatı teklifinde bulunduğu ve devlet hastanesinde kayıt dışı olarak ameliyat ettiği belirlendi.

        DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

        Yürütülen soruşturmada, tıbbi sekreter olarak görev yapan E.Ö. ve E.A.'nın da doktorlarla birlikte çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerden doktor H.S. kısa süre önce tayini çıktığı İstanbul'da, diğer şüpheliler ise ilçedeki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #haberler
        #Diyarbakır
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