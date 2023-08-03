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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp tıp öğrencisi Enes Ahmet Tekin'den acı haber: Cesedi bulundu

        Kayıp tıp öğrencisi Enes Ahmet Tekin'den acı haber: Cesedi bulundu

        Kayseri'de 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cansız bedeni bulundu. Enes Ahmet Tekin'in ailesi sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:54
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        Kayıp tıp öğrencisinden acı haber!
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        21 Temmuz'da annesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Enes Ahmet'ten, annesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Tekin Ailesi'nin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, gencin son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

        AFAD, ANDA gönüllüleri ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik grup, Enes Ahmet Tekin'in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken dron ile de bölgede tarama çalışması yaptı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Tekin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, incelemelerde bulundu. Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Enes Ahmet Tekin'in ailesi de sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

        #Enes Ahmet Tekin
        #kayseri
        #Son dakika haberler
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