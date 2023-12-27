'Kayıp olduğu' belirtilen Rus muhalif Navalny'den ilk mesaj

PESKOV 'TAKİP ETME HAKKIMIZ YOK' DEMİŞTİ

Peskov, "Burada hukuken suçlu bulunan ve hala cezasını çekmekte olan bir mahkumdan bahsediyoruz. ABD de dahil olmak üzere kimsenin buna müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Mahkumların durumunu Kremlin olarak takip etme niyetimiz ve hakkımız yok. Sadece ilgili kurumların konusu" şeklinde konuşmuştu.