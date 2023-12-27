'Kayıp olduğu' belirtilen Rus muhalif Navalny'den ilk mesaj
Rus muhalif Alexei Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğunu bizzat doğruladı.
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Rusya'da aşırılık suçlaması ile 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny Rus cezaevi sistemindeki en yüksek güvenlik seviyesine sahip 'özel güvenlikli' bir ceza kolonisine nakledilecekti.
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Ancak Navalny'nin yakınları, siyasetçinin Moskova'nın doğusundaki ceza kolonisinin mahkum listesinde adının yer almadığını ve nereye nakledilmiş olabileceğine dair herhangi bir bilgi verilmediğini belirtmişti.
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PESKOV 'TAKİP ETME HAKKIMIZ YOK' DEMİŞTİ
Peskov, "Burada hukuken suçlu bulunan ve hala cezasını çekmekte olan bir mahkumdan bahsediyoruz. ABD de dahil olmak üzere kimsenin buna müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Mahkumların durumunu Kremlin olarak takip etme niyetimiz ve hakkımız yok. Sadece ilgili kurumların konusu" şeklinde konuşmuştu.
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YENİ CEZA KOLONİSİNE NAKLEDİLDİ
Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmysh geçen gün yaptığı açıklamada ise Rus muhalife ulaşıldığını açıklamıştı.
Açıklamada Navalny'nin Yamal-Nenets bölgesindeki ceza kolonisinde olduğu belirtilmişti. Yarmysh, Navalny'nin avukatının Pazartesi günü kendisi ile görüştüğünü ifade etmişti.
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NAVALNY'DEN İLK AÇIKLAMA
Rus muhalif Alexei Navalny, 6 Aralık’tan bu yana ilk kez dün açıklama yaptı.
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Navalny sosyal medya hesabından günler sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kutbu’na yakın Yamal Yarımadası’ndaki bir hapishanede olduğunu doğruladı.
Bir başka hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü ifade eden Navalny, “Artık Kuzey Kutup Dairesi'nde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi” dedi. İyi olduğunu sözlerine ekleyen Navalny, “Cumartesi gecesi buraya getirildim. Geniş önlemler eşliğinde ve garip bir rota izlenerek buraya getirildim. Bu yüzen, Ocak ayının ortalarına kadar kimsenin beni bulmasını beklemiyordum” ifadelerini kullandı.
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“Dün bir avukatın kendisini görmeye geldiğini söylediklerinde çok şaşırdığını söyleyen Rus muhalif, kutuplara ilişkin hikayeler anlatmayacağını henüz kendisinin de görmediğini dile getirdi.
“Benim için endişelenmeyin ben iyiyim. Bana destek verne herkese teşekkür ederim” diyen Rus muhalif Navalny, kendisini Noel Baba’ya benzetti.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.