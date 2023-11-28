Kayıp Malezya uçağı MH370 davasında yeni gelişme

8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e planlanan rotasından sapıp Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçuşta 239 kişi bulunuyordu.

Bu uçuşta bulunanların 153'ü ise Çin vatandaşıydı.

Pazartesi günü Çin mahkemesi, felaketin kendilerini sadece sevdiklerinden mahrum etmekle kalmayıp aynı zamanda mali sıkıntıya da soktuğunu söyleyen MH370 yolcularının ailelerinin taleplerini dinlemeye başladı. Chaoyang Bölge Halk Mahkemesi'nde başlayan dava sürecinde kayıp yolcuların ailelerinin yanısıra Malezya Havayolları'ndan beş kişiyle de görüşülecek.

MH370'in akıbeti, tarihin en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaya devam ederken aileler ise ne olduğunu bulma arayışından asla vazgeçmedi.

"NE BİR ÖZÜR NE BİR TAZMİNAT ALAMADIK"

Dava açanlardan biri de Jiang Hui'ydi. Hui yaklaşık 10 yıldır, Malezya'daki tatilden dönen 70 yaşındaki annesini taşıyan uçağın neden iz bırakmadan kaybolduğuna dair yanıtlar arıyor. 50 yaşındaki Jiang Hui, CNN'e verdiği röportajda "Neredeyse 10 yıl sonra bile anlaşma tekliflerini kabul etmeyi reddeden aile üyeleri ne herhangi bir özür ne de bir kuruş tazminat almadı. Aslında şu an ruh halim çok karmaşık. Hem bir rahatlama hissi hem de derin bir çaresizlik hissi var" dedi.

Jiang, meydana gelen hasarlardan sorumlu tutulması gerektiğine inandığı Malezya Havayolları'na, sigorta şirketine, Boeing'e ve uçağın motor üreticisine dava açıyor. Talepleri arasında tazminat, resmi bir özür, aile üyelerine psikolojik yardımın yeniden başlatılması ve uçak aramalarının sürdürülmesi için bir fon oluşturulması yer alıyor.

REKLAM

Jiang, yaklaşık 40 Çinli ailenin farklı ancak büyük ölçüde örtüşen itirazlarla bu şirketleri mahkemeye taşıdığını ve duruşmaların 5 Aralık'a kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.

Boeing, mahkeme ile ilgili olarak CNN'e yaptığı açıklamada "Dua ve düşüncelerimiz MH370'te bulunanlar ve onların sevdikleriyle birlikte olmaya devam ediyor" dedi.