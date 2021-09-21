Kayıp karavancı kız Gabby ölü bulundu!

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ABD'nin Wyoming eyaletinde 1 Eylül'den bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Gabby Petito'nun ölü bulunduğu aktarıldı.

Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, Temmuz ayı başında karavanlarıyla gezmeye başlamıştı. En son ağustos ayı sonunda annesiyle telefonda görüşen Gabby Petito'dan bir daha haber alınamadı.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ormanlık alanlarda ve telefonun sinyal verdiği noktalarda arama çalışması yapan polisler Petito'nun cansız bedenine Wyoming'de ulaştı.

Nişanlısı Laundrie ise 1 Eylül'de Florida'ya ailesinin yanına döndü. Gabrielle, erkek arkadaşı Laundrie Florida'daki döndükten tam on gün sonra, kayıp olarak bildirildi.

NİŞANLISI İZİNİ KAYBETTİRDİ

Gabrielle birlikte kaldıkları karavanlar Florida'ya giden Laundrie, Gabrielle’in ailesine onu en son nerede gördüğünü söylemedi. Polis ve FBI ile işbirliği yapmayan Laundrie, izini kaybettirdi. Yetkililer şimdi kaybolan Laundrie'nin en büyük şüpheli olduğunu söylüyor.

Polis cinayet nedenini ve katili ulaşmanın yollarını ararken vatandaşlardan yardım istedi.

FBI adına konu ile ilgili açıklamalarda Charles Jones, "Gabby Petito'nun tanımına uygun cansız bir beden bulundu. Gabby'yi bulduğumuzu yüzde yüz doğrulamak için tam adli tıp tanımlaması tamamlanmadı, ancak ailesine bu keşif hakkında bilgi verildi." dedi.

Petito'nun cansız bedeninin bulunduğunu öğrenen babası, kızının fotoğrafını paylaşarak 'Dünyada iz bıraktı' notunu düştü.