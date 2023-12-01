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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp genç ölü bulundu

        Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

        Denizli'de 2 gündür haber alınamayan genç, Honaz Kalesi surları dibinde ölü olarak bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:03
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        Kayıp genç ölü bulundu
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        Denizli'nin Honaz ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Gökhan Kelle'den (25) 2 gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbarın ardından ekiplerce başlatılan arama çalışmalar sürerken, mahalle sakinleri tarafından Honaz Kalesi'nin surları dibinde bir kişinin hareketsiz yattığı bildirildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemede darp izi bulunmayan cansız bedenin Gökhan Kelle'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika haberleri denizli
        #Honaz
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