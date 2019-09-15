Aydın'ın Efeler ilçesinde, vefat eden kayınvalidesinin taziyesine giden Gökhan Coşkun (38) ile ayrı yaşadığı eşi F. Coşkun'a (32) bıçakla saldırırken, çifti ayırmaya çalışan ailenin yakını Tuncay Ardınç'ı (28) bıçakladı.

Akılalmaz olay, bugün saat 08.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, dün vefat eden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi F. Coşkun, bu sabah da taziyeleri kabul etmeye başladı. Gökhan Coşkun da taziye evine gelip, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi F. Coşkun'un yanına gitti. Ancak taziye evinde ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ARAYA GİREN YAKININA İSABET ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, Gökhan Coşkun bıçak çekip, F. Coşkun'a saldırmaya kalkıştı. Ancak bıçak, bu sırada araya giren ailenin yakını Tuncay Ardınç'a isabet etti. Gökhan Coşkun kaçarken, ağır yaralanan Ardınç, olay yerine çağrılan ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Gökhan Coşkun'u aramaya başladı.

'SABAH ORADAYIM' PAYLAŞIMI

Gökhan Coşkun'un olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından "Yarın karşıma kimi çıkaracaksan ona söyle, ölmeyi de öldürmeyi de göze alsın. Sabah oradayım" notunu paylaştığı görüldü.