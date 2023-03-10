Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınvalidesini öldürdü, eşi kaçarak canını kurtardı

Damat dehşeti! Kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı, eşi kaçarak canını kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Mehmet E., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin evinde çıkan tartışmada kayınvalidesi Sabriye Karakaya'yı bıçaklayarak öldürdü, kayınpederini ise yaraladı. Mehmet E.'nin eşi Fadime E., evden kaçarak canını zor kurtardı

Giriş: 10.03.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kayınvalidesini öldürdü, eşi kaçarak canını kurtardı
DHA

Manisa'da Mehmet E. (22), kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı. Eşi ise kaçarak canını kurtardı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Salihli ilçesi Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E., boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Fadime E. (19) ile barışmak için kayınvalidesi Sabriye Karakaya (39) ve kayınbabası Mehmet Karakaya'nın (49) evine gitti.

Taraflar arasındaki görüşme sırasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E., kayınvalidesi ve kayınbabasına bıçakla saldırdı. Sabriye Karakaya ve Mehmet Karakaya kanlar içinde yere yığıldı. Fadime E. ise evden kaçarak canını kurtardı.

KAÇARAK CANINI KURTARDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildiren Mehmet E., evden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sabriye Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Karakaya'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet E.'yi saklandığı Çakaldoğan Mahallesi'nde suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Soruşturma sürdürülüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de silah bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kocaeli'de silah bıçaklı kavga: 3 yaralı
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
Beyoğlu'nda otelde yangın paniği
Beyoğlu'nda otelde yangın paniği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.