Kayalıktan deniz seyri faciayla bitti!

Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi Karaburun mevkisinde eşi Cevdet Opçin (54) ile deniz kenarına giden Ceylan Opçin (49), kayalıklarda oturdukları sırada dalganın çarpması nedeniyle dengesini kaybederek suya düştü.

Cevdet Opçin, dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen eşini kurtarmak için denize atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Cevdet Opçin, sahil güvenlik ekibince bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Opçin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizde kaybolan Ceylan Opçin'in cansız bedeni, aramalar sonucu Manavgat ilçesi açıklarında bulundu. Opçin'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen 5 çocuk annesi kadının cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.