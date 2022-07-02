Aslı Gönül mezun oldu

"HAYATIMIZDA İLK DEFA BU KADAR AYRI KALDIK"

Daha önce üç aydır kızıyla görüşemediklerini ifade eden İpek Açar, konuyla ilgili, "Aslı, İngiltere'de okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü üç aydır Türkiye'ye gelemedi. 'Aslı Gönül' denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah eylül ayında kavuşacağız." şeklinde konuşmuştu.