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Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

Aslı Gönül mezun oldu

İpek Açar, annesi, babası ve eşi Alper Kömürcü ile merhum Kayahan'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ün mezuniyet töreninde objektif karşısına geçti

02.07.2022 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müzisyen İpek Açar'ın 1999 yılına nikah masasına oturduğu Kayahan ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'nden mezun oldu.

    Artık bir mühendis olan Gönül, önceki gün kep attı. Aslı Gönül'ün mezuniyet törenine eşi Alper Kömürcü ile birlikte katılan İpek Açar da kızının mutluluğunu paylaştı. Açar, kızı ve eşiy, anne ve babasıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

  • "HAYATIMIZDA İLK DEFA BU KADAR AYRI KALDIK"

    Daha önce üç aydır kızıyla görüşemediklerini ifade eden İpek Açar, konuyla ilgili, "Aslı, İngiltere'de okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü üç aydır Türkiye'ye gelemedi. 'Aslı Gönül' denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah eylül ayında kavuşacağız." şeklinde konuşmuştu.

  • "TÜM KALBİMİZLE ONU DESTEKLEDİK"

    Kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirten Açar, "Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik." ifadelerini kullanmıştı.

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