Kaya taşlarından sanat

Aradan bir süre geçti ve atölyeme yabancı turistler geldi. Diğer çalışmalarımdan aldılar ve taş üzerindeki çalışmam da hoşlarına gitti. Onu da satın aldılar. Turistlerin gösterdiği ilgi üzerine kaya taşları üzerinde başka resimler de yapmaya karar verdim. Yaklaşık 20 yıldır taş üzerine resimler yapıyorum."