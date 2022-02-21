Kaya, İKMİB Başkanlığı'na aday

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Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yer alan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin (İKMİB) Nisan 2022’de yapılacak başkanlık seçimlerine, mevcut yönetimde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Özcan Doğu Kaya Birlik Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Küresel ticarette oyunun kuralının değiştiğine dikkat çeken Kaya; İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin mevcut yapısını yeni dünyanın kurallarına uygun olarak güçlendireceklerini söyledi. Kaya, İKMİB Başkanlığına kimya sektörünün dönüştürücü gücünü harekete geçirecek; kapsayıcı, katılımcı, yenilikçi, yaratıcı ve dinamik bir yönetim anlayışıyla talip olduğunun altını çizdi.

'SEKTÖREL İHRACAT STRATEJİLERİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Kimya sektöründe ihracat yapan tüm firmalara çok yönlü destek olmak için yola çıktıklarına dikkat çeken Özcan Doğu Kaya, “16 alt sektörü bünyesinde barındıran kimya sektörü; üretim, istihdam, diğer lokomotif sektörlere sağladığı çarpan etkisi ve ihracatı ile Türkiye ekonomisine güçlü bir katma değer yaratıyor. Pandemi; tedarik, lojistik ve iklim krizleri; ve dijital dönüşüm gibi ezber bozan tüm değişimler eşliğinde, yeni dünya düzenine uygun kimya sektörü ihracatı stratejileri oluşturmak için tüm imkânlarımızla seferberlik ilan edeceğiz. Kimya, alt sektörleri birbirinden çok farklı dinamikler içeren bir sektördür. Her biri için ayrı çalışarak, sektörel, yenilikçi, proaktif ve küresel vizyon ile uyumlu programlar oluşturacağız. İhracatçı birliğimizi de bu çalışmalarla paralel olarak daha etkin çalışabilecek şekilde tekrar yapılandıracağız” dedi. Kaya, küresel ticaretteki yeni oyun kurallarını göz önünde bulundurarak İKMİB çatısı altındaki tüm sektörler için yol gösterecek etkin “Sektörel İhracat Stratejileri” geliştireceklerini söyledi.

KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ

Türkiye için bir ilk olacak ve başka sektörler için de örnek teşkil edecek Kimya Teknoloji Merkezi’nin zaman kaybedilmeden faaliyete geçirilmesinin önemine dikkat çeken Özcan Doğu Kaya, “Kimya Teknoloji Merkezi’nin sektörümüze çok yönlü katma değer sağlayacağına inanıyorum. Sektörümüzü küresel arenada daha güçlü bir oyuncu haline getirmek için hızla yaşama geçirilmesi gerektiğini düşündüğüm, 2016’dan beri projesinin fikir babası ve yürütücüsü olduğum Kimya Teknoloji Merkezi’ni birliğimizin bu dönemi içerisinde faaliyete geçireceğiz” dedi.

AKREDİTE TEST MERKEZİ KURULACAK

Yüksek katma değerli üretimin yolunun AR-GE’den geçtiğine dikkat çeken Kaya, Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde AR-GE Merkezi çalışmalarına hız vererek, kimya sektörünün yüksek katma değerli üretimini destekleyeceklerini söyledi. Sektörün öncelikli sorunlarından birinin “test” olduğunu hatırlatan Kaya, Kimya Teknoloji Merkezi altında “Akredite Test Merkezi” kuracaklarını vurguladı.

İKMİB Başkan adayı Özcan Doğu Kaya, kimya sektörünün geleceğin dijitalleşen dünyasındaki dönüşümüne öncülük edecek projeler geliştirerek, büyük şirketlerimizin yanı sıra KOBİ’lerimizin de e-ticaret/e-ihracatta da dünya pazarlarında daha etkin rol almasını sağlayacaklarını da ifade etti. İKMİB Başkan Adayı Özcan Doğu Kaya, “Atacağımız her adımda sektörümüzde faaliyet gösteren tüm firmalara ve tüm paydaşlarımıza kulak vereceğiz. Tüketicileri daha iyi anlamak için tüketici araştırmalarına odaklanacağız. Yoğun katılımlı ve verimli network etkinlikleri ile sektörel sinerjiyi artıracağız. İşbirliği kültürü içerisinde kimya sektörünü tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.

ÖZCAN DOĞU KAYA KİMDİR?

Özcan Doğu Kaya, 1983 yılında Kastamonu’da doğdu. Liseyi Robert Koleji’nde, lisans eğitimini ABD’de Carnagie Mellon University’de Bilgisayar Bilimleri ve Robotik Mühendisliği bölümlerinde çift ana dalda tamamladı. Profesyonel hayata Microsoft Windows Kernel takımında başlayan Kaya, 4 sene boyunca yazılım mühendisi olarak görev yaptı. Windows tabanlı bilgisayarlar DLL ismi verilen ‘ortak kod kütüphanelerini’ yüklerken, Kaya'nın sil baştan yazdığı kodu kullanır. 2011 yılında Türkiye'ye dönüş yapan Kaya, 11 yıldır kauçuk ve teknik tekstil alanlarında faaliyet gösteren aile şirketi Derby Konveyör Bant firmasında İş Geliştirme ve Teknolojik Gelişimden sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.

İKMİB'de mevcut dönemde başkan yardımcısı, önceki dönemde de yönetim kurulu üyesi olarak kimya sektörü ihracatının artırılması için çeşitli aktif görevlerde yer alan Özcan Doğu Kaya; kamu, sektör mensupları ve diğer paydaşlar ile yapılan sayısız toplantıda Birliği, başkan adına temsil etti. Ar -Ge Proje Pazarı, fuarlar, TİM heyetleri ve sektörel heyetler, sektörel rapor çalışmaları, önce Kauçuk Teknoloji Merkezi, sonra Kimya Teknoloji Merkezi gibi birçok organizasyonda başkan, yürütücü ve yönetim kurulu temsilcisi rollerini üstlendi. 16 yıl Kauçuk Derneği Başkanlığı yapmış sektör duayeni ve babası Nurhan Kaya'dan öğrendiklerini, detaycı ve titiz çalışma tarzı ile harmanladı. Gerek kendi fabrikasında, gerek İKMİB, İSO, Kauçuk Derneği ve ÇTSO'da kimyanın mutfağında kritik tecrübeler edindi. Evli ve bir kız çocuk babası olan Özcan Doğu Kaya, çok iyi derecede İngilizce biliyor. Kaya, stratejik kutu oyunları ve amatör astronomi ile hobi olarak ilgileniyor.