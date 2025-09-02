Kaya Godfrey'den 'Sus Lo'
Kaya Godfrey, yeni şarkısı 'Sus Lo'yu dinleyicilerle buluşturdu
Güney Sudanlı Kaya Goldfrey, yeni şarkısı 'Sus Lo' yu 11'inci Laleli Fashion Shopping Festival'de dansçılarıyla birlikte yaptığı şovla ilk kez söyledi.
Daha öncesinde; Ajda Pekkan, Hande Yener, Hadise, Kenan Doğulu, Ziynet Sali, Ceylan Ertem ve Sefo gibi ünlü isimlerin sahnesinde dans eden Kaya Godfrey, "Türkiye'de yaşayan Afro-Türk gençlere ilham olmak ve onların sanatla daha görünür hale gelmesini sağlamak istiyorum" dedi.