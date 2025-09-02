Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Kaya Godfrey'den 'Sus Lo'

        Kaya Godfrey'den 'Sus Lo'

        Kaya Godfrey, yeni şarkısı 'Sus Lo'yu dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 14:00 Güncelleme: 02.09.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaya Godfrey'den 'Sus Lo'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Sudanlı Kaya Goldfrey, yeni şarkısı 'Sus Lo' yu 11'inci Laleli Fashion Shopping Festival'de dansçılarıyla birlikte yaptığı şovla ilk kez söyledi.

        Daha öncesinde; Ajda Pekkan, Hande Yener, Hadise, Kenan Doğulu, Ziynet Sali, Ceylan Ertem ve Sefo gibi ünlü isimlerin sahnesinde dans eden Kaya Godfrey, "Türkiye'de yaşayan Afro-Türk gençlere ilham olmak ve onların sanatla daha görünür hale gelmesini sağlamak istiyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kaya Godfrey
        #Sus Lo

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Putin: Kimseye saldırma niyetimiz yok
        Putin: Kimseye saldırma niyetimiz yok
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Habertürk Anasayfa