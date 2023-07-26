Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor

Bunaltıcı sıcak hava dalgalarıyla beraber yol öfkesi de artıyor. Yolda gerçekleşen öfke olayları birçok nedenden ötürü meydana gelse de, bu yılki aşırı sıcaklar, yoldaki agresif davranışları tetikleyen önemli bir faktör.

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YÜKSEK SICAKLIKLAR AGRESİF YOL DAVRANIŞINI TETİKLİYOR

The Guardian'da yer alan bir habere göre, rekor kıran sıcak hava dalgalarının gözlemlendiği Teksas'ta, 37 yaşındaki bir kadın geçtiğimiz haftalarda, eşinin yol verme meselesi yüzünden meydana geldiğini söylediği bir olayda başından vurularak öldürüldü.

New York'ta meydana gelen bir başka yol verme kavgasında ise, iki araç arasında ufak bir çarpma olarak başlayan olay, sürücülerden birinin diğer sürücünün lastiklerini patlatmasıyla ve ardından diğer sürücüyü öldürmesiyle son buldu.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, agresif yol davranışı ile yüksek sıcaklıklar arasında doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor.

1984 yılında Phoenix, Arizona'da ilkbahar ve yaz aylarında yapılan bir araştırmada, özellikle camları kapalı olan sürücüler arasında artan sıcaklıklarla birlikte agresif korna çalma oranlarında doğrusal bir artış tespit edildi. Bu da arabada çalışan bir klimaya sahip olunmadığını gösteriyor.

Profesör Douglas Kenrick

33 DERECEDE BEKLEYEN SÜRÜCÜLER BÖYLE TEPKİ VERDİ

Çalışmanın detaylarını Habertürk'e anlatan Arizona State Üniversitesi'nde psikoloji profesörü ve araştırmanın ortak yazarı olan Douglas Kenrick, "Araştırmamda, bir arabanın kavşaktaki ışıkta durmasını sağlayarak (yeşil ışıkta hareketsiz duran) sürücünün etrafından geçmesine izin vermedik. Sıcaklık yaklaşık 27 dereceyken insanların kısa aralıklarla korna çaldığını; ancak sıcaklık 33 dereceye çıktığında yolu kesilen sürücülerin giderek daha uzun süre kornaya bastığını ve zaman zaman sürücü eğitiminde öğretilmeyen türden el işaretleri yaptığını gördük" dedi.

ÇALIŞMAYAN KLİMA KORNA ÇALMA EĞİLİMİNİ ARTIRIYOR

Kenrick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sürücü, nihayet sağa döndükten sonra araştırma asistanımızı bir otoparka kadar kovaladı. Agresif korna çalmadaki artış özellikle camlar kapalı olduğunda ortaya çıkmıştır. Bu da arabada çalışan bir klima olmadığının göstergesidir. Genç erkeklerin özellikle gruplar halindeyken korna çalma olasılığı da daha yüksekti, bu da korna çalmanın agresif bir şekilde yapıldığını düşündürüyor."

Araştırmanın halk, küresel ısınmanın farkına varmadan önce yapıldığını söyleyen Kenrick, "Ancak o zamandan beri giderek daha fazla yerde tehlikeli sıcak dönemler yaşanıyor. Bu sıcak dönemler daha sıcak hale geliyor ve daha uzun sürüyor ve geceleri daha az serinleme oluyor" diye konuştu.

KORNA ÇALAN BİRİNE TEPKİ VERMEDEN ÖNCE 10'A KADAR SAYIN

Arabada klima kullanmanın, olumsuz sonuçların bir kısmını hafifletebileceğini söyleyen Profesör Kenrick, önerilerini şöyle sıraladı: "Sürücüler ön camları için gerçekten işe yarayan güneşliklerden almalıdır. Bunların kullanılmaması bile orta derecedeki sıcak bir günde 49 derecenin çok üzerindeki bir arabaya binilmesine yol açar. Öte yandan sıcak bir günde diğer sürücülerin muhtemelen daha kötü bir ruh halinde olacağının farkında olmak ve size korna çalan birine tepki vermeden önce 10'a kadar saymak gerekir."