Orta Asya’dan harekete geçen boy ve kavimlerin batıya doğru diğer toplulukları da harekete geçirmesiyle kitlesel bir harekete dönüşen Kavimler Göçü ne zaman gerçekleşti? Kavimler Göçü’nü kim başlattı? Kavimler Göçü tarihi ve Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçları hakkında hazırladığımız yazımızı sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Kavimler Göçü Nedir?

MS.350 ile 800 yılları arasında gerçekleşen Kavimler Göçü; Çin ile Asya Hunları arasında yaşanan çatışmalar neticesinde başlamıştır. Orta Asya’da yaşayan Hunların gerek siyasi baskılar gerekse diğer ekonomik şartlar sebebiyle batıya göç etmeleri ile başlamış olan Kavimler Göçü; 1. Kavimler Göçü ve 2. Kavimler Göçü olmak üzere iki safhada incelenmektedir.

Kavimler Göçü: Orta Asya’da bulunan Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından, bazı Türk boyları batı yönlü kitlesel harekete başlamışlardır. Asya Hunları yaşanan bu göç hareketiyle önce Kuzey Kafkasya’ya, ardından Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeye, daha sonra da İtil-Volga coğrafyasına yerleşmişlerdir. Orta Asya’dan gelen Hunların önce Ostrogotları ardından da Vizigotları yıkması üzerine Germen kavimleri batıya doğru göç etmişler ve Avrupa’da büyük bir kitlesel yer değiştirme meydana gelmiştir. Kavimler Göçü: Bu göç hareketi ise 1. Kavimler Göçü’nün devamı niteliğindedir. Bu göç hareketinde, 567 yılında Avarlar ile Lombardlar harekete geçmişler ve Bulgarlar 7. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun Balkan coğrafyasındaki topraklarını ele geçirmişlerdir. Ayrıca, Vizigotlar ve Vandalların bir kısmı İtalya’ya göç etmek zorunda kalmışlardır.

Kavimler Göçü Ne Zaman Gerçekleşti?

Tarihin gördüğü en önemli kitlesel yer değiştirme hareketlerinden bir tanesi olan Kavimler Göçü; 350 ile 800 yılları arasında gerçekleşmiştir. İki ayrı safhada incelenen bu göç hareketinin başlangıç tarihi ise, Orta Asya’dan harekete geçen Asya Hunları’nın; Ostrogotlar ve Vizigotları yıkarak Germen kabileleri batıya doğru hareket etmek zorunda bıraktığı MS. 375 olarak kabul edilmektedir.

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Kavimler Göçünü Kim Başlattı?

Kavimler Göçünün başlatan kavim Asya Hunlarıdır. Orta Asya’da Çin’in baskısı ve iklim şartları sebebiyle batıya doğru harekete geçen Asya Hunları, İtil-Volga coğrafyasına gelmişler ve burada yaşamakta olan diğer kavimleri batıya doğru itmeye başlamışlardır.