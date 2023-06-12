Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgada göğsünden bıçaklanan genç öldü

Kavgada göğsünden bıçaklanan genç öldü! Baba ve oğlu gözaltında

Eskişehir'de çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Emir Efe A. ile babası Erol A'yı gözaltına aldı

Giriş: 12.06.2023 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kavgada göğsünden bıçaklanan genç öldü
AA

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Çobandere Sokak'ta Suat Akarsu (24) ile Emir Efe A. (19) arasında "küfürleşme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suat Akarsu, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Emir Efe A. ile babası Erol A'yı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı
Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı
8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.