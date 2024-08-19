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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgada bebek arabasıyla saldırdı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Şişli’de kavga: Bebek arabasıyla saldırdı!

        İstanbul Şişli'de dün gece saatlerinde iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Taraflardan birinin, bebek arabasını kavga ettiği kişiye savurması kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:37
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        Kavgada bebek arabasıyla saldırdı!
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        Şişli'de bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Bıçak da kullanılan kavga mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen uzun süre devam etti.

        DHA'nın haberine göre taraflardan birinin bebek arabasını kavga ettiği kişiye savurduğu anlar da çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        PEŞİNDEN KOŞTU, BIÇAKLA SALDIRDI

        Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi eline geçirdiği bebek arabasını bıçakla saldıran kişinin üzerine attı. Saldırgan peşinden koştuğu kişiye bıçakla saldırdı; ardından da yere düştüğü anda tekme attı.

        TEKME, YUMRUK, BIÇAK, BEBEK ARABASI

        Kavga anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar görülüyor. Taraflardan biri hızını alamayıp eline aldığı bebek arabasıyla diğer kişiye saldırıyor. Sokak boyunca devam eden tekmeli yumruklu kavgada, saldırgan kavganın taraflarından birine bıçakla saldırıyor.

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