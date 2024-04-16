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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kavga! Esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu

        Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde saatçi ve gümüşçü olan iki esnaf kavgaya tutuştu, kavgayı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vurularak yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:22 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:28
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        Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu
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        Zeytinburnu'nda, kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi silahla vurularak yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi 58 Bulvar Caddesi'nde saatçilik yapan Y.E.G, komşu esnaftan gümüşçü E.K. ile bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı.

        Fotoğraf: DHA

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören kuruyemişçi Salih U, arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Bu sırada Y.E.G'nin kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla ateş açması sonucu Salih U. bacağından yaralandı.

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        Fotoğraf: DHA

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Salih U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis tarafından gözaltına alınan Y.E.G'nin işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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