Kaunos Antik Kenti'nde Osmanlı dönemi izleri

Burada şimdiye kadar elde edilen verilerde Osmanlı Dönemine ait bir buluntu yok ama bu bir ilk. Belki de Türk döneminin, Osmanlı döneminin izlerini Kaunos'ta bu şekilde yakalamış olacağız. Bu veriler özellikle Türk döneminin bu bölgedeki varlığının tespiti için hem gurur verici hem de bizler için çok heyecan verici. Çünkü biz arkeologlar erken dönem verilerine yoğunlaşırız ama geç dönemde özellikle ecdadımızın bir kültürünün, buluntusunun tespiti heyecanımızı katbekat artırıyor."