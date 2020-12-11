Dizüstü ekranını da katladılar

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Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir ekranına sahip dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’u Türkiye’de tanıttı. Bir kitap gibi katlanabilen ThinkPad X1 Fold, dünyada ilk kez yan yana iki ekranı aynı anda kullanım olanağı sağlıyor.

Katlanan ThinkPad X1 Fold, çevrimiçi göz atma, video aktarma ya da sunum izleme amacıyla ayrıca tablet gibi de kullanılabiliyor.

ThinkPad X1 Fold, Intel Hybrid teknolojisine sahip Intel Core işlemcilerin sağladığı ve Intel'in Project Athena inovasyon programının mümkün kıldığı yeni bir bilişim teknolojisini kullanıyor.

ThinkPad X Fold, kullanıcıya isterse bölünmüş ekran deneyimi isterse de kalem, klavye ya da parmakları kullanarak kesintisiz iki ekran kullanım imkanı sağlıyor. Askeri MIL- STD- 810H standart testlerinden geçen, 999 gram ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, katlandığında bir ceketin cebine ya da küçük bir çantaya sığabiliyor.

13.3 inç OLED ekranı bulunan ThinkPad X1 Fold, 2K (2048x1536 piksel) çözünürlük sunuyor. Klavyesi ile normal dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilen ThinkPad X1 Fold isteğe bağlı olarak tablet gibi de kullanılabiliyor.

ThinkPad X1 Fold dizüstü bilgisayar, ekranı çevrildiğinde, Lenovo Mode Switcher uygulaması sayesinde ekrandaki pencereleri kullanmak istenilen yöne doğru çeviriyor.

TÜRKİYE FİYATI 42499 TL

Magnezyum alaşımlı kasa üzerine deri kapak ile sunulan ThinkPad X1 Fold’un deri kapağı, ürünün dik durmasını sağlayan yerleşik bir destek işlevi de görüyor.

Cihazın içine yerleştirilip kablosuz şarj edilebilen Bluetooth Mini Fold Klavye ile kullanıcılar not alabiliyor ve belgelere eklemeler yapabiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca Lenovo Mod Kalemi ile de belgeleri imzalayabiliyor.

Lenovo tarafından yapılan açıklamada ön siparişleri alınmaya başlanan Thinkpad X1 Fold’un Türkiye fiyatı ise 42 bin 499 TL olarak duyuruldu.

ThinkPad X1 Fold’un Özellikleri